Посольство РФ в Таллине призвало наказать забросавшего яйцами здание дипмиссии мужчину

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Российское посольство в Таллине призвало местную полицию наказать мужчину, который накануне забросал здание дипмиссии яйцами. Инцидент стал результатом развязанной в Эстонии антироссийской кампании, сказано на сайте посольства.

Отмечается, что данная "хулиганская выходка" – не первая в отношении диппредставительства РФ. Однако обращения в МИД республики с требованиями провести расследования и привлечь виновных к ответственности не привели к результатам. Дипломаты добавили, что материальный ущерб посольству до сих пор не возмещен.

В сообщении напомнили, что Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба. По информации РИА Новости, эстонская полиция заявила, что у нарушителя российское гражданство, однако его личность не раскрывается.

Об инциденте стало известно ночью 30 июля. Отмечалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Добавлялось, что он родился в 1977 году.

Позднее журналист Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом) признался, что это он забросал яйцами здание посольства России в Таллине. Он опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию в полицейском автомобиле, а в комментариях подтвердил причастность к инциденту.

Посольство России в Таллине ответило пикетчикам, которые пришли к зданию