Столичный суд оштрафовал Яшина за нарушение закона об иноагентах

Фото: телеграм-канал "Топор Live" (Илья Яшин признан в РФ иноагентом)

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей экс-муниципального депутата столицы Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) из-за отсутствия в его материалах, опубликованных в Сети, маркировки иноагента. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

Указывается, что судья признал Яшина виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента").

Ранее сообщалось, что в конце 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима. Позже на приговор суда была подана апелляция, однако Мосгорсуд ее отклонил и признал законным решение первой инстанции.

Яшина обвинили в распространении фейков о ВС РФ. Дело в отношении бывшего мундепа возбудили после стрима на YouTube, в котором он обвинил российских военных в убийстве мирных жителей в Буче.

В июле 2022 года Минюст РФ внес Илью Яшина в перечень иноагентов.

"Московский патруль": суд арестовал мундепа Яшина