Каспарову и Тютрину грозит до 5 лет колонии за сбор средств в пользу воюющих против ВС РФ

Фото: ТАСС/ЕРА/PETER KLAUNZER (Гарри Каспаров признан в РФ иноагентом)

13-му чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову (признан в РФ иноагентом) и сооснователю Форума свободной России Ивану Тютрину (признан в РФ иноагентом) грозит до пяти лет лишения свободы после проведения ими аукциона по сбору средств для граждан России и Белоруссии, участвующих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против ВС РФ. Об этом сообщило МВД Москвы, документ ведомства опубликовал у себя в телеграм-канале член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

В документе указано, что ГУ МВД России по Москве провело проверку, в результате которой в действиях Каспарова и Тютрина замечены признаки преступления в соответствии со статьей 284.1.2 УК РФ ("Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ").

Иноагентам может грозит тюремный срок от года до пяти лет. Как указали в МВД, собранные материалы направлены по подследственности в ГСУ СК России по Москве для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Шахматиста Каспарова Минюст РФ включил в список иноагентов 20 мая прошлого года. По информации министерства, он получал финансирование от американской организации Human Rights Foundation и с Украины.

Иван Тютрин попал в список иноагентов в декабре 2022 года.

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