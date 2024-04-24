Суд заочно арестовал Каспарова и Гудкова

Фото: ТАСС/ЕРА/PETER KLAUNZER (Гарри Каспаров признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал четырех человек, включая шахматиста Гарри Каспарова и бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (признаны в РФ иноагентами, внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Об этом говорится на сайте суда.

Суд обвинил их, а также Евгению Чирикову и Ивана Тютрина (включены в список иноагентов), в создании террористического общества, финансировании террористов и публичном оправдании подобной деятельности.

Если их задержат в РФ, то срок содержания под стражей составит 2 месяца. Но в случае задержания на территории иностранного государства их срок ареста будет исчисляться с момента передачи правоохранительным органам России.



Шахматиста Каспарова признали иноагентом 20 мая 2022 года, а 6 марта 2024 года сведения о мужчине появились в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Гудков был включен в реестр иностранных агентов в начале 2023 года, а в феврале текущего года он попал в список террористов и экстремистов.