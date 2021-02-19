США официально вернулись в Парижское соглашение по климату

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об официальном возвращении страны в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщает RT.

"20 января, в первый день своего пребывания в должности, президент Байден подписал документ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение. Согласно условиям соглашения, Соединенные Штаты сегодня снова официально становятся его стороной", – говорится в заявлении Блинкена.

В 2017 году Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату. Он объяснил это тем, что договор тормозит развитие американской экономики.

Джо Байден в январе объявил о возвращении страны в соглашение. По данным американских СМИ, документ был подписан Байденом в первый день пребывания в новой должности.

Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.