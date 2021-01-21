США возвращаются к обязательствам Парижского соглашения по климату

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США вернутся к обязательствам Парижского соглашения по климату. Соответствующий указ подписал президент страны Джозеф Байден.

Как отмечает агентство Reuters, документ был подписан Байденом в первый день пребывания в новой должности.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату. Он объяснил это тем, что договор тормозит развитие американской экономики.

Ранее Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Заверенный документ стал для Байдена одним из первых на посту президента США.

Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.