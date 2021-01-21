Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

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Президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что подписанный Байденом документ стал одним из первых для него на посту президента США.

Процесс выхода страны из ВОЗ начал в июле прошлого года Дональд Трамп. В конгресс было выслано официальное уведомление. Выход из организации должен был завершиться в июле 2021 года.

Трамп не раз выступал с критикой действий ВОЗ по предупреждению коронавирусной инфекции и борьбе с пандемией COVID-19. В частности, американский лидер обвинил организацию в отказе от необходимых реформ и сокрытии масштабов распространения инфекции в КНР.

Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Позднее Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве президента США. Приезд нового лидера страны показали в эфире американские телеканалы.