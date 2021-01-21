Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

01:27

Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

политика за рубежом

Фото: POOL/EPA/TASS/JIM LO SCALZO

Президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что подписанный Байденом документ стал одним из первых для него на посту президента США.

Процесс выхода страны из ВОЗ начал в июле прошлого года Дональд Трамп. В конгресс было выслано официальное уведомление. Выход из организации должен был завершиться в июле 2021 года.

Трамп не раз выступал с критикой действий ВОЗ по предупреждению коронавирусной инфекции и борьбе с пандемией COVID-19. В частности, американский лидер обвинил организацию в отказе от необходимых реформ и сокрытии масштабов распространения инфекции в КНР.

Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Позднее Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве президента США. Приезд нового лидера страны показали в эфире американские телеканалы.

В Вашингтоне продолжаются мероприятия в честь нового президента США

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать