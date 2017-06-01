Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

США выйдет из Парижского соглашения по климату. Об этом объявил президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что Штаты готовы обсудить повторное присоединение к соглашению, но на выгодных для американского бизнеса и налогоплательщиков условиях. Дальнейшие действия США будут зависеть от того, будет ли предложена справедливая сделка.

По мнению Трампа, текущие условия Парижского соглашения ставят США в невыгодное положение, создавая выгоду для других стран. Штаты могли потерять около 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году из-за соблюдения документа.

Глава Белого дома пообещал, что выход страны из соглашения не отразится на ее лидерских позициях в вопросах защиты окружающей среды.

Решение Трампа уже осудили в ФРГ, Великобритании, Франции, а также в руководстве Евросоюза. Этот шаг также подверг критике экс-президент США Барак Обама, он заявил, что таким образом Трамп отказывается от будущего.