Москвичам пообещали кратковременный дождь в столичном регионе 8 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода с кратковременным дождем установится в Москве и Подмосковье в воскресенье, 8 августа. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, на погоду в районе столицы оказывает влияние теплый сектор циклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве 27-29 градусов, по области – 24-29 градусов. Ветер южный, 3-8 метра в секунду", – уточнили специалисты.

Атмосферное давление в течение дня составит 748 миллиметров ртутного столба при относительной влажности в 50%.

Как рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на конец текущей недели придется порядка 20% месячной нормы осадков. Самыми дождливыми специалист назвал дни с 6 по 8 августа.