Москвичей предупредили о температурных качелях в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ближайшие дни погода в Москве испортится из-за влияния холодного фронта, однако к концу недели в городе снова ожидается потепление. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Уточняется, что в ближайшие дни температура днем снизится до +22...+24 градусов, в городе продолжатся дожди: за ближайшие два дня выпадет около 30 миллиметров осадков.
Тем не менее уже в пятницу тучи начнут рассеиваться. К выходным погода улучшится, воздух в полуденное время прогреется до +28 градусов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в среду в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха составит +21...+23 градуса.
Количество осадков в городе будет распределено неравномерно: в одних районах выпадет до 5 миллиметров, в других – до 20. Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду.
Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
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