На Кубани эвакуировано 1,5 тысячи человек, более 100 тысяч остались без света

Фото: ТАСС/Андрей Маковозов

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил в ходе совещания у Владимира Путина, что наводнение в Краснодарском крае оставило без света 23 тысячи жилых домов с населением более 100 тысяч, сообщает ТАСС.

"В Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе было подтоплено 1 421 жилых домов, 1 899 приусадебных участков, шесть социально значимых объектов. Произошло нарушение энергоснабжение в 23 тысячах домов с население свыше 100 тысяч человек. Для защиты населения было принято решение об эвакуации 1 540 человек, в том числе 995 детей, которые размещены в девяти пунктах временного размещения", – сказал Зиничев.

Ранее дети из четырех лагерей в Краснодарском крае были эвакуированы из-за подтоплений. Эвакуация коснулась оздоровительного лагеря "Огонек" в Анапе, детского оздоровительного лагеря "Северянка" в районе станции Голубицкой Темрюкского района, а также двух объектов в селе Ачуево Славянского района – детских лагерей "Лебяжий Берег" и "Ровесник".

