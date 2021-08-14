На Кубани 108 тысяч человек остаются без электричества из-за непогоды

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Около 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах остаются без электроснабжения из-за непогоды в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.

В 14 муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено 1 344 частных домовладения, 1 683 придомовых территорий в 19 населенных пунктах, а также один участок краевой автомобильной дороги. Оказывается адресная помощь населению.

Спасатели эвакуировали из лагерей в Краснодарском крае 989 детей из пяти детских лагерей. Их отправили в безопасную зону на период прохождения циклона.

В готовность привели 76 пунктов временного размещения вместимостью более 15 тысяч человек. Сейчас в 8 из них заселили 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей. 25 человек эвакуировали из частных домовладений в станице Старотитаровской Темрюкского района.

Ранее в Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без электроснабжения из-за сильного дождя. Работы по восстановлению электроснабжения ведут 10 бригад энергетиков. В министерстве отметили, что там держат ситуацию на особом контроле.

Ливни начались на Кубани в ночь на 13 августа и продолжаются до сих пор. В ряде районов произошли подтоплений, самая сложная ситуация на данный момент в Темрюкском районе, где затопило около 800 придомовых территорий.