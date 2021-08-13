Более 900 детей из 4 лагерей в Краснодарском крае эвакуированы из-за подтоплений

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Дети из четырех лагерей в Краснодарском крае эвакуированы из-за подтоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Эвакуация коснулась оздоровительного лагеря "Огонек" в Анапе, детского оздоровительного лагеря "Северянка" в районе станции Голубицкой Темрюкского района, а также двух объектов в селе Ачуево Славянского района – детских лагерей "Лебяжий Берег" и "Ровесник".

В безопасное место было перемещено 932 ребенка. Во всех местах временного размещения для детей организовано питание.

Ранее в Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без электроснабжения из-за сильного дождя. Работы по восстановлению электроснабжения ведут 10 бригад энергетиков. В министерстве отметили, что там держат ситуацию на особом контроле.

Ливни начались на Кубани в ночь на 13 августа и продолжаются до сих пор. В ряде районов произошли подтоплений, самая сложная ситуация на данный момент в Темрюкском районе, где затопило около 800 придомовых территорий.