В Союзе виноделов назвали прогнозы о ценах на виноград преждевременными

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Природные катаклизмы, случившиеся в Краснодарском крае во время сбора винограда, скажутся на объеме его урожая в РФ, сообщил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
При этом, по его словам, делать сейчас прогнозы по сбору и тем более по динамике цен слишком рано.
"На виноградниках случился природный катаклизм, случилось погодное несчастье. Понятно, что оно скажется на урожае. Как скажется, мы сможем ответить по настоящему дней через десять, не раньше. А по поводу цен сегодня – это гадание на кофейной гуще", – цитирует его РИА Новости.
Попович напомнил, что в Краснодарском крае расположены самые большие по площади российские виноградники. Он отметил, что огромное количество влаги, выпавшее именно в этот период, для виноградников плохо, однако последствия этих осадков пока непонятны. Эксперт добавил, что многое будет зависеть от погоды, которая сложится в ближайшие дни.
"Микроклимат, который сейчас создается на виноградниках, каждый день влияет на урожай. И финала сегодня не знает никто. Мы знаем одно – что пока плохо. Пока мы предполагаем, что где-то 15–20% урожая в Краснодарском крае мы можем потерять, а в течение 7–10 дней окончательно оценим степень урона, и тогда станет понятно, будет винограда больше или меньше", – сказал президент Союза виноградарей и виноделов.
Он добавил, что в Крыму все было не так экстремально, поэтому там урожай винограда ожидается на уровне прошлого года.
Сильные осадки во второй половине августа в Краснодарском крае привели к серьезным подтоплениям населенных пунктов, а в Крыму даже угрожали селевыми потоками. Циклон накрыл Краснодарский край в прошлую пятницу и стал причиной подтоплений.
Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за сильных ливней в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тысяч домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.
В Роскачестве ранее предупредили, что производители отечественного винограда из-за климатических проблем и рисков сокращения урожая могут поднять цены не менее чем на 30%. В дальнейшем это может привести и к удорожанию вина.
Туристы поделились кадрами потопов из Крыма и Краснодарского края
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