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Регионы

18:17

Синоптики центра "Фобос" прогнозировали новые ливни в южных регионах России

регионы погода

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Жителей Крыма и Кубани края ожидает новая волна обильных осадков, сообщает сайт центра "Фобос".

"Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! <…> Одним днем ненастье, увы, не ограничится", – говорится в публикации.

По информации специалистов, наиболее сильные дожди пройдут возле черноморского побережья. В сообщении уточняется, что в Краснодарском крае в последние 12 часов уже вылилась половина месячной нормы осадков.

"Причиной ухудшения погоды стало вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы, который опять активизировал черноморскую депрессию", – подчеркивают синоптики.

Однако синоптики также обещают скорое ослабление осадков. В сообщении говорится, что уже к концу недели облачность может переместиться севернее, и, например, в Новороссийске ко вторнику рассеются тучи, а температура воздуха поднимется до +30.

Стихия обрушилась на юг России около недели назад. Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находилось в зоне действия мезоциклона, в зоне подтоплений оказались 33 населенных пунктах. Сами синоптики называли рекордные осадки "библейским потопом".

Ранее режим ЧС ввели в Крымске и Нижнебаканском поселении из-за угрозы подтопления, были включены сирены оповещения. По словам главы Крымского района Кубани Сергея Леся, в остальных поселениях действует режим повышенной готовности. Везде выставлены визуальные посты, датчики мониторят круглосуточно.

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