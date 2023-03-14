В СПЧ предложили ввести систему по учету собак в России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Совет по правам человека при президенте РФ предложил ввести систему по учету собак в стране. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

"Пообещавший заняться проблемой нападения собак на людей Валерий Фадеев (глава СПЧ. – Прим. ред.) заявлял о необходимости найти и выработать решения с профессиональным сообществом, чтобы в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне", – сказано в сообщении.

По итогам обсуждения СПЧ совместно с Российской кинологической федерацией и другими экспертами подготовил предложение, которое было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Совет предлагает изменить подход к квалификации причинения вреда здоровью по неосторожности в случае нападения собаки на человека. Речь идет о животном, у которого есть хозяин. Также предлагается ввести системы регистрационного учета животных и изменения в медицинскую статистику при нападении.

В сообщении указано, что для владельцев собак крупных пород необходимо ввести кинологические курсы, популяризировать среди граждан ответственное отношение к животным, увеличить количество площадок для выгула и дрессировки в крупных городах, причем обязанности по возведению площадок возложить на девелоперов.

В Совете призвали поддержать кинологическое сообщество, которое при взаимодействии с маркетплейсами пытается сократить продажи дефектных щенков.

Ранее Общественный совет при Минстрое и ЖКХ России предложил обязать застройщиков новостроек создавать во дворах домов инфраструктуру для животных. В ведомстве подчеркнули, что игровые площадки для собак должны входить в городские программы благоустройства.



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