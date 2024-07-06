Реформатор Пезешкиан увеличил отрыв на выборах президента Ирана до 1 млн голосов

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Экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан, принадлежащий к крылу реформистов, продолжает лидировать во втором туре выборов президента страны. Об этом сообщает издание IRIB со ссылкой на официального представителя избирательного штаба республики Мохсена Эслами.

По результатам обработки 60% бюллетеней, Пезешкиан смог увеличить отрыв на более чем 1 миллион голосов от своего единственного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики, консерватора Саида Джалили.

Согласно последним данным избиркомов, Пезешкиан получил 8,694 миллиона голосов, а Джалили – 7,535 миллиона голосов.

Второй тур внеочередных выборов президента Ирана завершился в ночь на 6 июля. Явка составила около 49% – более 30 миллионов избирателей отдали свои голоса.

Ни один из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов в рамках первого тура выборов.