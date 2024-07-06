06 июля, 04:49Политика
Реформатор Пезешкиан увеличил отрыв на выборах президента Ирана до 1 млн голосов
Фото: ТАСС/EPA/STR
Экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан, принадлежащий к крылу реформистов, продолжает лидировать во втором туре выборов президента страны. Об этом сообщает издание IRIB со ссылкой на официального представителя избирательного штаба республики Мохсена Эслами.
По результатам обработки 60% бюллетеней, Пезешкиан смог увеличить отрыв на более чем 1 миллион голосов от своего единственного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики, консерватора Саида Джалили.
Согласно последним данным избиркомов, Пезешкиан получил 8,694 миллиона голосов, а Джалили – 7,535 миллиона голосов.
Второй тур внеочередных выборов президента Ирана завершился в ночь на 6 июля. Явка составила около 49% – более 30 миллионов избирателей отдали свои голоса.
Ни один из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов в рамках первого тура выборов.