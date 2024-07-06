Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил нового президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своей телеграмме российский лидер отметил, что отношения между странами носят дружественный и добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении вопросов международной повестки дня, уточнил он.

Путин рассчитывает, что деятельность Пезешкиана на посту президента Ирана будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного сотрудничества по всем направлениям на благо народов, а также в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.

В свою очередь, член Меджлиса (иранского однопалатного парламента. – Прим. ред.) Акбар Ранджбарзаде, слова которого передает агентство Tasnim, сказал, что инаугурация Пезешкиана может состояться в течение недели.

Он отметил, что Меджлис может провести церемонию инаугурации, если команда избранного президента готова. По его словам, приглашение иностранных гостей будет осуществляться "по согласованию с парламентом и текущим правительством".

Экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан, принадлежащий к крылу реформистов, победил на президентских выборах и стал девятым президентом страны. Он получил свыше 16,3 миллиона голосов от 30,5 миллиона избирателей. Это позволило ему опередить его основного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности республики, консерватора Саида Джалили.

Досрочные выборы прошли в Иране после гибели бывшего президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Перевозивший Раиси и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.