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Правительство Ирана готово незамедлительно вступить в конструктивные переговоры с Западом по поводу своей ядерной программы. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.

Он подчеркнул, что Тегеран готов к любым переговорам с западными странами в этой сфере, которые приведут к заключению нового соглашения.

По информации СМИ, действующий президент США Джо Байден в декабре обсуждал со своими помощниками возможность ударить по ядерным объектам Ирана, если Тегеран предпримет шаги к созданию ядерного оружия до 20 января.

В США также признали, что на протяжении последних 20 лет проводили различные эксперименты, добиваясь смены власти в Иране, однако всего попытки оказались безуспешными.