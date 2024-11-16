16 ноября, 23:54Политика
Глава МИД Ирана анонсировал скорое возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке
Фото: depositphotos/lkpro
Иран и Европа в скором времени возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
"Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим", – цитирует Арагчи ТАСС.
Ранее Россия, Китай и Иран заявили, что продолжают поддерживать соглашение по СВПД. Страны подчеркнули, что положения плана все еще имеют силу, а полная реализация ядерной сделки могла бы снять большинство вопросов о мирной ядерной программе Тегерана.