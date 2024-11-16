Глава МИД Ирана анонсировал скорое возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке

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Иран и Европа в скором времени возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим", – цитирует Арагчи ТАСС.

Ранее Россия, Китай и Иран заявили, что продолжают поддерживать соглашение по СВПД. Страны подчеркнули, что положения плана все еще имеют силу, а полная реализация ядерной сделки могла бы снять большинство вопросов о мирной ядерной программе Тегерана.