РФ не считает, что в переговорах по восстановлению СВПД пройдена точка невозврата – Лавров

Фото: kremlin.ru

Россия не считает, что в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана пройдена точка невозврата. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Российская дипломатия не склонна к пораженчеству. Это западники то и дело заявляют, что все пропало. Снова пытаются заставить мир бояться иранской угрозы", – цитирует министра РИА Новости.

По словам главы российского МИД, СВПД демонстрировал результат до разрыва ядерной сделки США в 2018 году. Сейчас же, уточнил он, переговоры по перезапуску достигли стадии, когда пришло время принимать ответственные решения. Россия готова к подобному решению.

Лавров сообщил, что Россия детально проработала модель, когда США и Иран одновременно и поэтапно двигаются навстречу друг другу, постепенно возвращаясь к выполнению всех требований СВПД. Сценарий реализуем при наличии политической воли.

"Иное дело, что у финишной черты американцы и европейцы резко сбавили обороты, переключившись на раскачивание внутриполитической обстановки в Иране", – сказал он.

Ранее Иран направил ответ на предложения США по возобновлению СВПД. По данным СМИ, текст, который был отправлен, имеет конструктивный подход и сосредоточен на завершении переговоров.



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