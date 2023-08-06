В МИД РФ оценили шансы на возврат к СВПД

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что вероятность восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не очень высока. Его слова приводит ТАСС.

"Мы знаем, что есть у ряда наших контрагентов, коллег на западной стороне, альтернативные идеи, есть попытки переключить внимание на сюжеты, которые лишь опосредованно могут относиться к СВПД. В конечном счете это их выбор, но тогда шансы на восстановление СВПД снизятся еще больше", – сказал замминистра.

При этом Рябков подчеркнул, что Москва не отказывается от договоренностей в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий и готова выполнить свои обязательства.

Замглавы МИД РФ также объявил, что совершит визит в Тегеран 7-8 августа для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг СВДП и взаимодействия Ирана с организацией БРИКС.

"Я буду там в понедельник и вторник. Проведу встречи с руководством иранского МИД. Тематика профильная: это, разумеется, ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы", – сообщил замминистра.

Дипломат подчеркнул, что на повестке стоят вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, контроля над вооружениями и другие.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совбеза ООН, Германией и Ираном. Главная цель документа – преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Ирана.

После подписания соглашения Евросоюз объявил о снятии с Ирана экономических и финансовых санкций. Однако в силе остаются ограничения, связанные с ракетными технологиями и некоторыми видами деятельности в области ядерных разработок.