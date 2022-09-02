Иран направил ответ на предложения США по возобновлению СВПД

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Тегеран направил координатору ЕС Энрике Мора ответ на предложения Вашингтона по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars, текст, который был отправлен, имеет конструктивный подход и сосредоточен на завершении переговоров.

В конце августа телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что ради ядерной сделки Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США.

Отмечалось, что данного требования не было в ответе на проект соглашения по ядерной сделке, предложенный Евросоюзом. Кроме того, иранцы также отказались от требований, связанных с исключением из списка компаний, связанных с КСИР.

Иран объявил о выходе из ключевого ограничения по Совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе в январе 2020 года. Таким образом, Тегеран отказался от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.