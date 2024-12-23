Представитель МИД Ирана Багаи допустил подписание стратегического договора с РФ в январе

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Иран и РФ могут подписать стратегический договор о партнерстве в январе, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи.

"Надеюсь, этот документ будет подписан в конце месяца дей (заканчивается 19 января 2025 года. – Прим. ред.)", – приводит РИА Новости его слова.

18 сентября Владимир Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, а 4 октября посол исламской республики в Москве Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию.

Позже Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан договорились подписать договор не в рамках саммита БРИКС, а при отдельном визите иранского лидера в РФ. Таким образом стороны планируют подчеркнуть историческую важность этого соглашения.