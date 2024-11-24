МИД Ирана взял на контроль инцидент с задержанием иранских студентов в Казани

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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль задержание двух иранских студентов Казанского федерального университета (КФУ). Об этом сообщил посол республики в Москве Казем Джалали.

По словам дипломата, студентов уже освободили, их состояние оценивается как удовлетворительное, "за исключение небольшого синяка".

"Выражая удивление по поводу данного случая, ответственные лица заверили о том, что будет начато соответствующее расследование, а к виновным данного происшествия будут предприняты меры воздействия", – написал Джалали в соцсети X.

По информации иранских СМИ, в минувшую пятницу, 22 ноября, в Казани наряд полиции был вызван в визовый центр КФУ для урегулирования конфликта между иностранными студентами. Как утверждают зарубежные издания, сотрудники полиции якобы применили силу по отношению к иранским студентам во время их задержания.

Ранее в Сочи 23 человека доставили в отдел полиции после массовой драки. Между двумя группами молодых людей возник конфликт, причиной которого стала девушка.

Еще одна крупная драка произошла в сентябре в краснодарском поселке Афипский также на почве конфликта из-за девушки. Никто из участников конфликта не обращался в медицинские учреждения, заявлений в полицию также не поступало.