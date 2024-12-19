Блинкен: США последние 20 лет пытались добиться смены власти в Иране

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США на протяжении последних 20 лет проводили различные эксперименты, добиваясь смены власти в Иране, однако всего попытки оказались безуспешными. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в Совете по международным отношениям.

В частности, Штаты пытались инвестировать в поддержку населения внутри Ирана, однако Вашингтону оказалось тяжело это делать, находясь за пределами страны. Госсекретарь также напомнил, что на данный момент с Тегераном отсутствуют двусторонние дипломатические отношения.

"Я бы очень осторожно относился к попыткам спроектировать что-либо извне", – цитирует Блинкена РИА Новости.

Он допустил возможность возобновления переговоров с Ираном по его ядерной программе, однако подобное развитие событий зависит от позиции Тегерана. Вместе с тем решение по вопросу возможного взаимодействия с иранскими властями будет принято новой администрацией США, заключил Блинкен.

По данным СМИ, избранный президент США Дональд Трамп не исключает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану. Таким образом политик может попытаться помешать созданию ядерного оружия в Исламской Республике.

Власти Израиля тем временем также начали готовиться к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве полагают, что Иран, изолированный после падения режима Башара Асада в Сирии и ослабления группировки "Хезболла" в Ливане, может ускорить свою ядерную программу и создать ядерное оружие, чтобы заменить средства сдерживания.