21 апреля, 14:43Политика
Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.
Договор устанавливает правовые основы для дальнейшего взаимодействия Москвы и Тегерана в различных областях, таких как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, культура, наука и технологии. Документ также подтверждает статус России и Ирана как стратегических партнеров.
Российский лидер одобрил проект договора еще в сентябре 2024 года, а в октябре посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию.
Однако позднее лидеры России и Ирана приняли решение подписать соглашение не в рамках саммита БРИКС, а при отдельном визите Пезешкиана. Таким образом стороны хотели подчеркнуть историческую важность этого соглашения.
В начале апреля текущего года Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.