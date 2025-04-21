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Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Договор устанавливает правовые основы для дальнейшего взаимодействия Москвы и Тегерана в различных областях, таких как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, культура, наука и технологии. Документ также подтверждает статус России и Ирана как стратегических партнеров.

Российский лидер одобрил проект договора еще в сентябре 2024 года, а в октябре посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию.

Однако позднее лидеры России и Ирана приняли решение подписать соглашение не в рамках саммита БРИКС, а при отдельном визите Пезешкиана. Таким образом стороны хотели подчеркнуть историческую важность этого соглашения.

В начале апреля текущего года Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.