Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана, передает ТАСС.

Документ был подписан Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в январе текущего года.

В договоре определены правовые рамки дальнейшего сотрудничества Москвы и Тегерана во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, культуру, науку и технологии. Также документ закрепляет статус РФ и Ирана как стратегических партнеров.

Путин одобрил проект договора еще в сентябре 2024 года, а в октябре посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию.

Позже президенты России и Ирана решили подписать соглашение не в рамках саммита БРИКС, а при отдельном визите Пезешкиана. Таким образом стороны хотели подчеркнуть историческую важность этого соглашения.

