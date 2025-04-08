08 апреля, 13:36Политика
Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана, передает ТАСС.
Документ был подписан Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в январе текущего года.
В договоре определены правовые рамки дальнейшего сотрудничества Москвы и Тегерана во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, культуру, науку и технологии. Также документ закрепляет статус РФ и Ирана как стратегических партнеров.
Путин одобрил проект договора еще в сентябре 2024 года, а в октябре посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию.
Позже президенты России и Ирана решили подписать соглашение не в рамках саммита БРИКС, а при отдельном визите Пезешкиана. Таким образом стороны хотели подчеркнуть историческую важность этого соглашения.