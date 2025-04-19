Песков заявил, что РФ приветствует переговоры США и Ирана по ядерной программе

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Россия приветствует начало переговоров между США и Ираном по ядерной программе. Все вопросы необходимо решать дипломатическим путем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с агентством IRNA.

"Мы – сторонники продолжения переговорного процесса, основанного на принципах учета интересов обеих сторон и взаимоуважения", – подчеркнул он.

По словам Пескова, РФ считает мирное урегулирование проблемы иранской ядерной программы одним из своих приоритетов и готова сделать все возможное для содействия переговорам.

Второй раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана начался в Риме 19 апреля. Консультации проходят в резиденции посла Омана.

Первый диалог Ирана и США прошел в оманской столице Маскате 12 апреля. Стороны обменялись мнениями по поводу ядерной программы и снятия американских санкций с республики.

В МИД Ирана охарактеризовали прошедшие переговоры как конструктивные. В свою очередь, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который был на переговорах, назвал встречу позитивной и конструктивной.

