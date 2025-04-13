Глава Пентагона Хегсет: Трамп серьезен, говоря о возможности применения силы против Ирана

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Американский президент Дональд Трамп настроен предельно серьезно, когда говорит о возможности применения военной силы для того, чтобы Тегеран не смог обладать ядерным оружием. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в беседе с телеканалом Fox News.

"Он (Трамп. – Прим. ред.) также абсолютно серьезен относительно того, что если мы не сможем решить этот вопрос за столом переговоров, то у нас есть варианты, в том числе с привлечением моего министерства, чтобы сделать так, что у Ирана никогда не появится ядерной бомбы", – подчеркнул Хегсет.

При этом глава Пентагона отметил, что Вашингтон "надеется, что до этого не дойдет". По его словам, состоявшиеся непрямые переговоры США и Ирана в Омане прошли продуктивно.

Непрямые переговоры Ирана и США прошли в оманской столице Маскате 12 апреля. Стороны при посредничестве главы МИД Омана обменялись мнениями правительств по поводу ядерной программы Ирана и снятия санкций США с республики.

В МИД Ирана охарактеризовали переговоры иранской и американской делегаций как конструктивные. В свою очередь, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, представлявший США на консультациях, также охарактеризовал переговоры как позитивные и конструктивные.