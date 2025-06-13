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13 июня, 03:52

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Times of Israel: премьер Израиля Нетаньяху созывает совещание кабинета по безопасности

Премьер-министр Израиля Нетаньяху созывает совещание кабинета по безопасности – СМИ

Фото: 123RF/mishella

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает срочное совещание кабинета безопасности , сообщает издание Times of Israel.

Газета отмечает, что совещание собирается на фоне сообщений об ударах по Ирану.

О нанесении удара ВВС Израиля по Ирану стало известно ночью 13 июня. Государственный телеканал Ирана IRIB передает, что звуки взрывов и работы систем противовоздушной обороны (ПВО) слышны в столице Тегеране.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац позже подтвердил удар, назвав его "превентивным". Также он предупредил жителей Израиля о вероятности скорой ответной атаки иранской стороны. В связи с этим в стране был введен режим чрезвычайного положения.

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