МИД Польши посоветовал гражданам покинуть территорию России

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МИД Польши рекомендовал всем гражданам республики покинуть территорию России, заявление появилось на сайте ведомства.

В сообщении указано, что РФ следует покинуть всем, от кого нахождения в России не требуют обстоятельства в жизни, в семье или на работе. При этом отдельно подчеркивается, что поляки с паспортами РФ, остающиеся на территории страны, рассматриваются как российские граждане со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.

Польские дипломаты также напомнили, что оказание прямой консульской помощи станет более ограниченным в связи с предстоящим закрытием Генконсульства Польши в Калининграде. Гражданам страны придется обращаться в отдаленные учреждения.

Российская сторона отзывает согласие на функционирование калининградского Генконсульства Польши с 29 августа. Соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах Польши в России 11 июля.

В МИД РФ подчеркнули, что этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны по закрытию российского Генконсульства в Кракове.