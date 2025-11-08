Силы ПВО сбили ночью 79 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над территорией Ростовской области – 36 воздушных целей. Помимо этого, 10 БПЛА уничтожили в Брянской области, 9 – в Курской, 8 – в Волгоградской, по 5 беспилотников – в Крыму и Белгородской области, 3 – в Саратовской области и еще по одному дрону – в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.

В Ростовской области вражеские дроны были ликвидированы в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах области. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В Волгоградской области БПЛА попытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших, однако электроснабжение пропало в нескольких районах области.

Один человек пострадал при атаке беспилотников по Саратову. Кроме того, выявлены повреждения в жилом секторе города. Экстренные службы уже находятся на местах ЧП.