08 ноября, 07:36Происшествия
Силы ПВО сбили ночью 79 украинских беспилотников над регионами РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Прошедшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего дронов сбили над территорией Ростовской области – 36 воздушных целей. Помимо этого, 10 БПЛА уничтожили в Брянской области, 9 – в Курской, 8 – в Волгоградской, по 5 беспилотников – в Крыму и Белгородской области, 3 – в Саратовской области и еще по одному дрону – в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.
В Ростовской области вражеские дроны были ликвидированы в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах области. Пострадавших среди мирных жителей нет.
В Волгоградской области БПЛА попытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших, однако электроснабжение пропало в нескольких районах области.
Один человек пострадал при атаке беспилотников по Саратову. Кроме того, выявлены повреждения в жилом секторе города. Экстренные службы уже находятся на местах ЧП.