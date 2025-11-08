Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 ноября, 06:50

Происшествия

Массированная атака БПЛА отражена в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ в Ростовской области в ночь на 8 ноября. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские дроны были ликвидированы в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах области.

"Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", – добавил Слюсарь.

Минувшей ночью еще одна массированная атака БПЛА произошла в Волгоградской области. Дроны ВСУ пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры региона. Повреждений жилых домов и пострадавших не выявлено.

Помимо этого, несколько украинских беспилотников атаковали Саратов. В результате ударов повреждения фиксируются в жилом секторе города. Один человек пострадал.

