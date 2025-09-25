Продюсер Дворцов: союз Бородиной и Сердюкова близится к разводу

Пользователи Сети заподозрили проблемы в семейной жизни Ксении Бородиной. Причем СМИ сообщили, что якобы в светской тусовке тоже поговаривают о сложностях в их браке с Николаем Сердюковым. Что известно о личной жизни телеведущей, читайте в материале Москвы 24.

"Следовало ожидать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/borodylia

Около недели назад в соцсетях появились слухи о разладе в семье телеведущей Ксении Бородиной и ее супруга, блогера Николая Сердюкова. Подписчики заметили, что возлюбленный звезды перестал появляться в ее блоге, хотя раньше она часто делилась совместными снимками. Кроме того, внимательные фанаты заметили, что порой Ксения выходит на публику без обручального кольца.

Тогда же портал "Страсти" написал о сложностях в семье телеведущей со ссылкой на знакомого пары.

"Они разъехались и очень редко видятся сейчас. У Ксюши график напряженный, да и много они друг другу сказали лишнего, оба с характером, сложно им", – передал слова инсайдера портал.

Вскоре Ксения ответила в соцсетях всем любопытным. Она опубликовала фото, на котором застала мужа за ужином дома. Бородина эмоционально подписала снимок.





Ксения Бородина телеведущая Ребятки, убедительная просьба перестать искать подвох там, где его нет. Где муж? Где кольцо? Не, ну несерьезно просто. Муж работает, я на съемках. Ваши страхи не переносите на нас, дайте спокойно пожить. Спасибо!

Позже, отвечая на вопросы подписчиков, блогер тепло высказалась о супруге.

"Мой муж – мой друг, партнер, моя самая главная поддержка. Конечно, и разногласия бывают, но мне нравится, что никто не молчит, не закрывается. Мы всегда садимся и разговариваем. Долго обижаться не можем. Но самое главное – это ощущение спокойствия рядом с ним", – написала Ксения.

Параллельно со слухами о разладе в семье подписчики стали подозревать Ксению в беременности. Фолловеры начали высказывать предположения в комментариях, что на некоторых фотографиях у Бородиной виден округлившийся живот, а один из фанатов задал звезде прямой вопрос об интересном положении.

"Даже тесты не надо покупать, можно из интернета и от вас узнать", – иронично ответила телеведущая.

Слухи о личной жизни телеведущей прокомментировал и продюсер Сергей Дворцов. В беседе с порталом "Страсти" он заявил, что Сердюков внезапно пропал из соцсетей супруги из-за большого количества хейта в его адрес.





Сергей Дворцов продюсер Следовало ожидать их развод, точнее, что их союз близится к разводу. Я уверен, что Ксения скоро откроет глаза на эту всю ситуацию, снимет свои розовые очки. В звездной тусовке уже поговаривают, что брак реально трещит по швам. Его не признают. Ждать ли развод в ближайший год? Да.

Кроме того, Дворцов выразил уверенность, что Ксения не беременна.

"Не выходи за него!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/borodylia

Ксении и Николаю не впервой отбиваться от хейтеров в соцсетях. В июне они официально зарегистрировали отношения, однако торжество омрачили комментарии интернет-пользователей. Некоторые из них отметили, что наряд невесты – брючный костюм на регистрации в ЗАГСе – плохая примета.

Блогер Виктория Боня высказывалась в соцсетях о взгляде, выражении лица и "ухмылке" жениха. Кто-то и вовсе принялся обсуждать, что во время торжества и банкета Николай смотрел не на будущую супругу, а на ее подруг и обнимал посторонних дам, а не невесту. Ксения тогда парировала в соцсетях, что сама попросила многих гостей не обнимать ее из-за неудобной фаты, а Сердюков просто проявил понимание и не стал мять ее наряд.

Не обошлось без скандалов и накануне торжества. В конце мая подписчики Бородиной просили ее отменить свадьбу из-за телевизионного шоу, в котором возлюбленные появились вместе. Зрители были недовольны поведением Николая, отмечая, что тот публично срывался на Ксению. Это заметили и другие участники проекта: от едких комментариев не удержались телеведущая Дана Борисова и журналист Алена Жигалова. Ксении вновь пришлось публично заступиться за избранника.

К слову, негативные комментарии подписчиков и даже некоторых коллег Бородиной преследуют их с возлюбленным с самого начала отношений. Об их романе стало известно летом 2024 года, а уже в декабре Сердюков сделал телеведущей предложение. Однако многие фанаты решили, что жених не соответствует Ксении: младше на пять лет и не так состоятелен, по мнению фолловеров, как Бородина.

Свое мнение о союзе высказала и блогер Алена Водонаева в ноябре 2024-го.

"Слишком неравный вес для семейной жизни. Живи, кайфуй, встречайся с кем хочешь, строй карьеру, создавай капитал, ты все это успешно делаешь. Котом Эскобаром молю: не выходи за него замуж!" – обращалась в соцсетях Алена к коллеге.

Для Бородиной брак с Сердюковым – третий. От прошлых союзов с бизнесменами Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым у знаменитости есть дочери Мария и Теона. У Николая – наследница Николь от экс-супруги, блогера Алины Акиловой.