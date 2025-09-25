Продюсер Дворцов: союз Бородиной и Сердюкова близится к разводу

Пользователи Сети заподозрили проблемы в семейной жизни Ксении Бородиной. Причем СМИ сообщили, что якобы в светской тусовке тоже поговаривают о сложностях в их браке с Николаем Сердюковым. Что известно о личной жизни телеведущей, читайте в материале Москвы 24.
"Следовало ожидать"
Около недели назад в соцсетях появились слухи о разладе в семье телеведущей Ксении Бородиной и ее супруга, блогера Николая Сердюкова. Подписчики заметили, что возлюбленный звезды перестал появляться в ее блоге, хотя раньше она часто делилась совместными снимками. Кроме того, внимательные фанаты заметили, что порой Ксения выходит на публику без обручального кольца.
Тогда же портал "Страсти" написал о сложностях в семье телеведущей со ссылкой на знакомого пары.
"Они разъехались и очень редко видятся сейчас. У Ксюши график напряженный, да и много они друг другу сказали лишнего, оба с характером, сложно им", – передал слова инсайдера портал.
Вскоре Ксения ответила в соцсетях всем любопытным. Она опубликовала фото, на котором застала мужа за ужином дома. Бородина эмоционально подписала снимок.
Позже, отвечая на вопросы подписчиков, блогер тепло высказалась о супруге.
"Мой муж – мой друг, партнер, моя самая главная поддержка. Конечно, и разногласия бывают, но мне нравится, что никто не молчит, не закрывается. Мы всегда садимся и разговариваем. Долго обижаться не можем. Но самое главное – это ощущение спокойствия рядом с ним", – написала Ксения.
Параллельно со слухами о разладе в семье подписчики стали подозревать Ксению в беременности. Фолловеры начали высказывать предположения в комментариях, что на некоторых фотографиях у Бородиной виден округлившийся живот, а один из фанатов задал звезде прямой вопрос об интересном положении.
"Даже тесты не надо покупать, можно из интернета и от вас узнать", – иронично ответила телеведущая.
Слухи о личной жизни телеведущей прокомментировал и продюсер Сергей Дворцов. В беседе с порталом "Страсти" он заявил, что Сердюков внезапно пропал из соцсетей супруги из-за большого количества хейта в его адрес.
Кроме того, Дворцов выразил уверенность, что Ксения не беременна.
"Не выходи за него!"
Ксении и Николаю не впервой отбиваться от хейтеров в соцсетях. В июне они официально зарегистрировали отношения, однако торжество омрачили комментарии интернет-пользователей. Некоторые из них отметили, что наряд невесты – брючный костюм на регистрации в ЗАГСе – плохая примета.
Блогер Виктория Боня высказывалась в соцсетях о взгляде, выражении лица и "ухмылке" жениха. Кто-то и вовсе принялся обсуждать, что во время торжества и банкета Николай смотрел не на будущую супругу, а на ее подруг и обнимал посторонних дам, а не невесту. Ксения тогда парировала в соцсетях, что сама попросила многих гостей не обнимать ее из-за неудобной фаты, а Сердюков просто проявил понимание и не стал мять ее наряд.
Не обошлось без скандалов и накануне торжества. В конце мая подписчики Бородиной просили ее отменить свадьбу из-за телевизионного шоу, в котором возлюбленные появились вместе. Зрители были недовольны поведением Николая, отмечая, что тот публично срывался на Ксению. Это заметили и другие участники проекта: от едких комментариев не удержались телеведущая Дана Борисова и журналист Алена Жигалова. Ксении вновь пришлось публично заступиться за избранника.
К слову, негативные комментарии подписчиков и даже некоторых коллег Бородиной преследуют их с возлюбленным с самого начала отношений. Об их романе стало известно летом 2024 года, а уже в декабре Сердюков сделал телеведущей предложение. Однако многие фанаты решили, что жених не соответствует Ксении: младше на пять лет и не так состоятелен, по мнению фолловеров, как Бородина.
Свое мнение о союзе высказала и блогер Алена Водонаева в ноябре 2024-го.
"Слишком неравный вес для семейной жизни. Живи, кайфуй, встречайся с кем хочешь, строй карьеру, создавай капитал, ты все это успешно делаешь. Котом Эскобаром молю: не выходи за него замуж!" – обращалась в соцсетях Алена к коллеге.
Для Бородиной брак с Сердюковым – третий. От прошлых союзов с бизнесменами Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым у знаменитости есть дочери Мария и Теона. У Николая – наследница Николь от экс-супруги, блогера Алины Акиловой.