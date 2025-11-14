Живой червь-паразит был обнаружен в глазу у жительницы Омска

Фото: телеграм-канал "Минздрав Омской области"

Живого червя-паразита нашла в глазу у пациентки врач Клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева в Омске. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Отмечается, что пациентка жаловалась на шевеления под веком. В ходе осмотра врач-офтальмолог обнаружила в ее глазу круглого червя дирофилярию, которого оперативно удалили.

В пресс-службе рассказали, что основными разносчиками такого паразита являются комары. Они кусают зараженных животных – собак, кошек, лис, после чего переносят личинки другому хозяину.

В человеческом организме личинка может мигрировать под кожей, поэтому обнаружить червя можно в любом месте, в том числе и в глазу. Также там добавили, что иногда взрослые черви достигают 15–18 сантиметров в длину. В среднем за год медики удаляют 3–4 дирофилярии.

Ранее врачи в Индии обнаружили живого червя в глазу мужчины, который жаловался на нечеткое зрение. Паразит Gnathostoma spinigerum передвигался в заднем сегменте глаза. Он мог попасть в организм через сырую или недоваренную пищу. Пациенту провели операцию, после которой зрение пришло в норму.

