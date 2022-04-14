Сбой произошел в работе "ВКонтакте"

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 14:48 о сбое в работе соцсети сообщили 523 пользователя. Большинство из них (48%) пожаловались на работу веб-сайта, еще 45% испытывают трудности при работе с приложением и около 7% сообщили о неполадках при открытии личного профиля.

Ранее сбой произошел в работе видеохостинга YouTube. Большинство пользователей (46%) пожаловались на работу сайта, 32% испытывали трудности с просмотром видео и еще 22% отметили неполадки в работе приложения YouTube.