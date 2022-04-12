Сбой произошел в работе YouTube

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В работе видеохостинга YouTube произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Неполадки начались около 21:44 по московскому времени. Большинство пользователей (46%) пожаловались на работу сайта, 32% испытывали трудности с просмотром видео и еще 22% отметили неполадки в работе приложения YouTube.

Со сбоями столкнулись жители России, США, Франции, Германии, Канады и других стран.

Ранее в работе мобильного оператора "МегаФон" произошел сбой. Большинство пользователей (43%) столкнулись с проблемой доступа в мобильный интернет, 37% пожаловались на отсутствие сигнала и еще 20% сообщили о неполадках при работе с мобильных телефонов.

