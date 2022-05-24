Эксперт объяснил, нужно ли закрывать веб-камеры на компьютерах

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Закрывать объектив веб-камеры компьютеров стоит только для психологического спокойствия пользователя, сообщил главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер в беседе с News.ru.

"Если вы не работаете с секретной информацией, живете обычной жизнью, то вы мало кого заинтересуете, вероятность взлома стремится к нулю", – отметил Геллер.

Эксперт отметил, что установка антивирусного программного обеспечения (ПО) на компьютер станет лучшим способом избежать взлома веб-камеры.

При этом Геллер подчеркнул, что в теории существует возможность взлома ПО веб-камеры домашнего компьютера. Мошенники могут получить доступ к ней и во время удаленного использования гаджетом. Определить подобный взлом можно при самостоятельном движении курсора по экрану и автоматическому выполнению компьютером задачи, требующих ручного управления.

Ранее руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павел Коростелев сообщил, что злоумышленники могут следить за пользователем смартфона через уязвимости в гаджете.

Эксперт отметил, что в России обычно для слежки за смартфоном используется вредоносная ссылка, по которой переходит жертва. В результате в устройстве появляется невидимая библиотека, которая отслеживает, что происходит со смартфоном.

