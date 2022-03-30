В Роскачестве рекомендовали не отключать функцию обновления смартфонов

13:09
Фото: depositphotos/lzf
Глава центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, что если перестать обновлять операционную систему и приложения на смартфоне, это сделает устройство менее защищенным. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Риск быть подвергнутым взлому или атаке возрастает в разы", – подчеркнул эксперт.
По словам Бодрова, обновлять устройство можно и нужно.
"Особенно если вы используете мобильный банкинг: обязательно установите антивирус и не забывайте об обновлении этих программ, а также соблюдайте рекомендации против фишинговых атак", – пояснил специалист.
В связи с этим Роскачество рекомендовало россиянам не отключать функцию обновления смартфонов, компьютеров и других устройств. Специалисты подчеркнули, что наиболее безопасно загружать обновления программ с официальных сайтов производителей.
Ранее сообщалось, что в России появится отечественный магазин приложений NashStore для Android. Директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков рассказал, что в условиях западного прессинга важно иметь отечественные альтернативы, которыми могли бы воспользоваться как граждане, так и бизнес.
По его словам, благодаря сервису можно будет скачивать и обновлять приложения, оплачивать подписки и пользоваться привычными сервисами без ограничений.
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