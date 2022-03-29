В России появится отечественный магазин приложений для Android

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В России появится отечественный магазин приложений NashStore для Android. Об этом сообщает ТАСС.

Директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков рассказал, что в условиях западного прессинга важно иметь отечественные альтернативы, которыми могли бы воспользоваться как граждане, так и бизнес.

"К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", – отметил Зыков.

По его словам, благодаря сервису можно будет скачивать и обновлять приложения, оплачивать подписки и пользоваться привычными сервисами без ограничений.

"В России уже есть необходимая нормативная практика – предустановка приложений на новые смартфоны и возможность выбора приложений из списка. Это отличная альтернатива на ближайшее время, а возможно, и единственный вариант в случае ухода Google из России", – подчеркнул гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Приложение планируют запустить 9 мая.

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