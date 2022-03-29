В России появится отечественный магазин приложений для Android

11:13
Фото: depositphotos/Syda_Productions
В России появится отечественный магазин приложений NashStore для Android. Об этом сообщает ТАСС.
Директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков рассказал, что в условиях западного прессинга важно иметь отечественные альтернативы, которыми могли бы воспользоваться как граждане, так и бизнес.
"К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", – отметил Зыков.
По его словам, благодаря сервису можно будет скачивать и обновлять приложения, оплачивать подписки и пользоваться привычными сервисами без ограничений.
"В России уже есть необходимая нормативная практика – предустановка приложений на новые смартфоны и возможность выбора приложений из списка. Это отличная альтернатива на ближайшее время, а возможно, и единственный вариант в случае ухода Google из России", – подчеркнул гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Приложение планируют запустить 9 мая.
Ранее разработчики "Россграма" показали рабочий прототип своего приложения. Предприниматель Александр Зобов показал, как устроена лента "Россграма", попробовал загрузить фото, видео и сторис, а также уделил внимание стандартным функциям всех соцсетей: возможности оставлять лайки, комментировать публикации и подписываться на других пользователей.
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