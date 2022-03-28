"Россграм" показал пользователям рабочий прототип приложения

Видео: телеграм-канал "Россграм - официальное сообщество"

Разработчики "Россграма", российского аналога Instagram (признан экстремистским и запрещен в РФ), показали рабочий прототип своего приложения. Видео, демонстрирующее функционал соцсети, они опубликовали в своем телеграм-канале

В начале видеопрезентации создатель соцсети предприниматель Александр Зобов пояснил, что речь идет о готовом партнер-релизе, то есть "действующем движке соцсети", который программисты используют для тестирования ее функционала.

Затем Зобов продемонстрировал работу приложения. Он показал, как устроена лента "Россграма", попробовал загрузить фото, видео и "сторис", а также уделил внимание стандартным функциям всех соцсетей: возможности оставлять лайки, комментировать публикации и подписываться на других пользователей.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков усомнился в гипотетическом успехе "Россграма". Он обратил внимание на ряд вызывающих вопросы косвенных моментов. Например, лендинг – веб-страница для сбора контактных данных целевой аудитории – запущен на бесплатном и простом конструкторе сайтов, а домен соцсети был зарегистрирован лишь за несколько дней до анонса.

28 марта суд постановил, что Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещенная в РФ, нарушает права россиян и несет угрозу конституционному строю России. Согласно постановлению, компания распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насильственным действиям экстремистского характера в отношении граждан.

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta, которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.

Причиной такого решения стали заявления компании о разрешении в своих соцсетях призывов к насилию против российских военных. При этом отмечалось, что это не распространяется на гражданское население.

