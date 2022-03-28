Российский аналог Instagram заработает вечером 28 марта

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"Россграм" представит свой аналог Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) 28 марта до 21:00. Об этом говорится в официальном телеграм-канале соцсети.

"Прототип – это мотор, на котором мы сейчас тестируем функционал и юзабилити "Россграма", – говорится в сообщении.

Однако директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с РИА Новости отметил, у него "есть серьезные сомнения" в проекте.

"Дело в том, что один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь основатель Telegram имеет филологическое образование, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было", – сказал Зыков.

Кроме того, по словам эксперта, есть ряд вызывающих вопросы косвенных моментов, например лендинг – веб-страница для сбора контактных данных целевой аудитории – запущена на бесплатном и простом конструкторе сайтов. Помимо этого, отметил Зыков, домен был зарегистрирован лишь за несколько дней до анонса.

Ранее сообщалось, что созданием соцсети "Россграм" занимались предприниматели Кирилл Филимонов и Александр Зобов. Отмечается, что приложение будет доступно как пользователям iPhone, так и владельцам Android. В нем останутся все опции, к которым привыкли пользователи. Прежде всего доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Остальные пользователи смогут присоединиться к новой соцсети в апреле.

Суд постановил, что Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещенная в РФ, нарушает права россиян и несет угрозу конституционному строю России. Согласно постановлению, компания распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насильственным действиям экстремистского характера в отношении граждан.

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta, которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.

Причиной такого решения стали заявления компании о разрешении в своих соцсетях призывов к насилию против российских военных. При этом отмечалось, что это не распространяется на гражданское население.

