Россияне рассказали, как блокировка ряда соцсетей оказала влияние на их жизнь

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Результаты опроса показали, что 47% россиян не отмечают никакого влияния на свою жизнь от блокировок зарубежных социальных сетей, сообщает RT.

Еще 18% опрошенных заявили, что скорее не видят никаких последствий блокировок.

Каждый пятый участник исследования (20%) почувствовал частичное влияние от недоступности некоторых площадок. На 15% опрошенных закрытие соцсетей оказало реальное влияние.

Согласно исследованию, еще до блокировок среди российских пользователей наибольшей популярностью пользовалась соцсеть "ВКонтакте". Ее отметили 66% опрошенных. При этом 58% опрошенных активно пользовались приложением Instagram, признанным в РФ экстремистской организацией, соцсеть запрещена в стране. 35% участников исследования часто сидели в "Одноклассниках".

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.

Суд постановил, что Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещенная в РФ, нарушает права россиян и несет угрозу конституционному строю России. Согласно постановлению, компания распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насильственным действиям экстремистского характера в отношении граждан.

Причиной такого решения стали заявления компании о разрешении в своих соцсетях призывов к насилию против российских военных. При этом отмечалось, что это не распространяется на гражданское население.

