Мошенники взломали аккаунт российского бренда одежды 2MOOD и ведут продажи от его имени

Фото: телеграм-канал 2MOOD

Мошенники украли аккаунт российского бренда одежды 2MOOD в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) и ведут продажи от его лица. Об этом сообщается на официальной странице бренда в социальной сети "ВКонтакте".

Злоумышленники объявили в аккаунте распродажу и сообщили, что заказы принимаются исключительно через Instagram в связи с тем, что официальный сайт бренда якобы не работает.

Представители 2MOOD уточнили, что последние два поста в соцсети выложили злоумышленники.

Ранее в Минцифры России рассказали, что злоумышленники освоили новый способ мошенничества в Telegram с целью кражи аккаунтов пользователей.

По данным ведомства, пользователям поступают сообщения от людей из списков контактов о дарении подписки Telegram Premium. После попытки активации подаренной "подписки" аккаунтом овладевает мошенник.

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