Мошенники нацелились на клиентов подсанкционных банков – СМИ

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За последние несколько недель в России зафиксировали рост количества атак телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банков, подпавших под западные санкции. Об этом сообщает газета "Известия".

Злоумышленники действуют следующим образом: обзванивают потенциальных жертв и просят перевести средства на безопасный счет из-за того, что основной якобы был заморожен из-за санкций.

С жалобами о подобных звонках, по данным маркетплейса "Выберу.ру", обратились около 30% россиян.

"Сейчас клиенты банков более осмотрительны и "Службой безопасности Сбербанка" уже трудно кого-то ввести в заблуждение, поэтому мошенники стремятся использовать новые предлоги для выманивания средств", – прокомментировал коммерческий директор компании Ярослав Баджурак.

Он пояснил, что мошенники отслеживают информационную повестку и на основе нее разрабатывают новые схемы обмана.

Ранее стало известно, что мошенники начали обзванивать россиян от имени сотрудников полиции и ФСБ, сообщая им, что работник банковской организации якобы перевел их средства на нужды украинской армии. Жертве грозят уголовной ответственностью, после чего привлекают ложную службу безопасности банка с последующим переводом денег на счета мошенников.

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