Microsoft предупредил о прекращении выпуска крупных обновлений для Windows 10

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Компания Microsoft предупредила пользователей, что прекратит выпускать большие обновления для операционной системы (ОС) Windows 10. Об этом сообщает "Газета.ру".

В компании добавили, что Windows 10 22H2 станет последней официальной версией ОС, при этом ежемесячные обновления все еще будут выпускаться до тех пор, пока жизненный цикл системы не закончится.

Microsoft предупредила пользователей, что не стоит ожидать каких-либо новых функций в системе.

Отмечается, что компания решилась отказаться от обновлений для 10-й ОС в пользу следующей системы – Windows 11, релиз которой состоялся еще два года назад.

Официальная поддержка Windows 10 будет завершена 14 октября 2025 года, заявили в компании.

Ранее сообщалось, что Microsoft не планирует клиентов из РФ и пытается найти какие-либо возможности продолжить поддержку ПО и его обновления в РФ. В СМИ заявляли, что несколько российских представительств международных компаний с начала 2023 года начали получать от корпорации письма и устные предложения о продолжении сотрудничества.



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