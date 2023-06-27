Сторис в Telegram приведут к миграции в этот мессенджер блогеров РФ из Instagram – эксперт

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Сторис в Telegram приведут к миграции в этот мессенджер российских блогеров из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией), считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"Будет вторая волна нашествия блогеров из Instagram. И, более того, блогеры наконец начнут хорошо зарабатывать. Потому что они научились зарабатывать на формате сторис... Это будет прямая реклама", – передает РИА Новости слова эксперта.

Отмечается, что первая волна миграции произошла весной 2022 года из-за блокировки Instagram на территории РФ.

По словам Зыкова, Telegram в России в определенной степени заменил Instagram. В свою очередь, пользователи обращались с жалобами о нехватке функции сторис. Однако они говорили, что ее замещает формат видеокружочки, но для полноценной замены сторис это не подходило.

Зыков добавил, что шаг к замене в России Instagram является серьезным для того, чтобы переманить оттуда пользователей в Telegram. Эксперт считает, что в Telegram может прийти аудитория со всего мира.

Эксперт добавил, что пока разработчики в мессенджер Telegram не добавляют ленту. Он считает, что основатель мессенджера Павел Дуров этого избегает.

"Лента – это шаг в сторону неких рекомендательных алгоритмов, это шаг в сторону соцсетей. Отсутствие ленты – он остается мессенджером. То есть то, что он делает, – он пока идет по пути Snapchat в какой-то степени... Посмотрим, во что это выльется. Я думаю, что они будут в том числе смотреть, как этот формат потребляется. И в целом там могут появиться те же форматы условного TikTok, но пока об этом рано говорить", – заключил Зыков.

Ранее Дуров заявил, что мессенджер Telegram в июле запустит функцию сторис. Истории будут размещаться над списком чатов. Пользователи смогут сами решать, кто сможет просматривать их сторис и время, через которое они будут пропадать.

Также сторис можно будет оставить на странице профиля, к ним также можно будет добавлять подписи и ссылки.