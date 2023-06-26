Дуров анонсировал появление историй в Telegram

Фото: телеграм-канал Du Rove's Channel

Мессенджер Telegram в июле запустит функцию коротких историй – Stories. Об этом в своем телеграм-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Изначально мы были против этого, так как Stories уже везде. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим Stories – в стиле Telegram", – написал Дуров.

Истории будут размещены над списком чатов, пользователи смогут сами решать, кто сможет просматривать их Stories и время, через которое они будут пропадать. Кроме того, Stories можно будет оставить на странице профиля, к ним также можно будет добавлять подписи и ссылки.

По словам Дурова, на данный момент завершается тестирование формата, функция станет доступна в начале июля.

Ранее сообщалось, что 24 июня в работе Telegram произошел масштабный сбой. Мессенджер оставался недоступным в течение 15 минут.