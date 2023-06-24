Масштабный сбой произошел в работе Telegram

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Масштабный сбой зафиксировали в работе мессенджера Telegram. Многие пользователи не могли зайти в приложение, сообщает портал Downdetector.

Согласно данным, Telegram оказался недоступен в течение 15 минут. По сведениям портала, около 493 пользователей заметили нарушения.

Так, 56% пожаловались на работу сервиса, 28% обративших внимание на неполадки выявили трудности в подключении к приложению, а 16% пользователей рассказали о проблемах в доступе к сайту.

До этого сбой произошел в работе мобильного интернета оператора "Билайн". 53% заявивших о проблеме абонентов посетовали на работу мобильного интернета. При этом 9% пожаловались на работу домашнего интернета. Еще 14% пользователей рассказали об общем сбое.

В свою очередь, в компании "Билайн" подтвердили факт сбоя с работой мобильного интернета в некоторых российских регионах. Оператор заявил, что причины сбоя были локализованы.

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